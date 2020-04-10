3.5 haftadır evden dışarı adım atmayan Bülent Ersoy bu dönemde 6 kişilik ekibini ücretsiz izne gönderdi. Evde bir yardımcısıyla kalıyor. Kebap, lahmacun, sucuk, köfte gibi yiyeceklerden hiç vazgeçmeyen Ersoy’un mutfak işleri ise menajeri tarafından organize ediliyor. Divaya iki günde bir yemek servis ediliyor. İstediği mönü özel paketlerde, steril koşullarda eve gönderiliyor.

İşte Bülent Ersoy’un kebap dışındaki bir öğünü...