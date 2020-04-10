Magazin Bülent Ersoy'un evine kebap servisi

Bülent Ersoy'un evine kebap servisi

Magazin

Bülent Ersoy'un evine kebap servisi

Karantina nedeniyle haftalardır evden çıkmayan Bülent Ersoy için iki günde bir eve yemek servisi yapılıyor.

10 Nisan 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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3.5 haftadır evden dışarı adım atmayan Bülent Ersoy bu dönemde 6 kişilik ekibini ücretsiz izne gönderdi. Evde bir yardımcısıyla kalıyor. Kebap, lahmacun, sucuk, köfte gibi yiyeceklerden hiç vazgeçmeyen Ersoy’un mutfak işleri ise menajeri tarafından organize ediliyor. Divaya iki günde bir yemek servis ediliyor. İstediği mönü özel paketlerde, steril koşullarda eve gönderiliyor.

İşte Bülent Ersoy’un kebap dışındaki bir öğünü...

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