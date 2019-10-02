Bülent Ersoy önceki akşam yakın dostları ile Nişantaşı’nda bir mekanda saatlerce oturdu. Keyfi yerinde olan Bülent Ersoy’un kıyafetinin, ojeleri ile uyumu dikkat çekti.

'ÇEK OĞLUM SUADİYE'YE'

Çıkışta durdurduğu taksinin ön koltuğuna oturan Bülent Ersoy, şoföre “Çek oğlum Suadiye’ye” diyerek evinin yolunu tuttu.





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