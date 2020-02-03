Bülent Ersoy önceki gece Selami Şahin ile Maslak Yeni adlı gazinonun açılışında sahneye çıktı. Konser sonrası sabaha karşı 04.00’te, Etiler’deki Sarıhan Restaurant’a çorba içmeye gitti. İddiaya göre; her zaman oturduğu masada bir kadın müşteriyi görünce “Kalk benim yerimden” dedi. Tartışmanın ardından o müşteri yer değiştirdi. Mekanın yakınındaki polis ekiplerinin müdahalesi ile olay büyümedi. O müşteri çıkışta şunları söyledi: “Beni masadan kaldırdı. ‘Burası benim her zaman oturduğum yerim’ dedi. Şikayetçi olmayacağım. Ben Bülent Ersoy ile uğraşamam.”

'Kimseyi kovmadım'

Bülent Ersoy ise “Sahneden sonra acıktım. Biraz işkembe çorbası, azıcık da lahmacun yemek için geldim. Kimseyi kapıdan, masadan kovmak gibi adetim yoktur. Tam tersine misafirperver ve cömert biriyim. Saygısızlık asla yapmam. Menajerim benim için yer ayırtmıştı. O kızcağız da kameralara görünmek istedi galiba. Mekanın işletmecisi Selçuk Bey olayı özetlesin” dedi.

Kadın müşteriyi arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı.

İşletmeci ise şunları söyledi:

“O hanımefendi Bülent Hanım için rezerve edilmiş masaya oturmuştu. Kendisine kalkmasını söyledik. Tepkiyle karşılaştık.”





■ Hakan KIRARSLAN/POSTA



