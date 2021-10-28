Magazin Bülent Ersoy'un orkestra ekibi tahliye edildi

Bülent Ersoy'un orkestra ekibi tahliye edildi

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Bülent Ersoy'un orkestra ekibi tahliye edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser öncesi ülkeye giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tahliye edildi

28 Ekim 2021, Perşembe 21:13 Son Güncelleme:
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Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalanmıştı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaları tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.

"BİZE HİÇBİR YARDIM EDİLMEDİ!"

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi! Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor!" dedi.

Orkestra üyelerinden Uğur Can Sesler'in annesi Nermin Taşpınarlı da tahliye için Kıbrıs'a geldi. Taşpınarlı, oğlunu orkestranın geldiği otel önünde karşıladı. Orkestra üyelerinin bu akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

DHA

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