Magazin Bülent Ersoy'un yüzündeki değişimin sırrı ortaya çıktı

Bülent Ersoy'un yüzündeki değişimin sırrı ortaya çıktı

Magazin

Bülent Ersoy'un yüzündeki değişimin sırrı ortaya çıktı

Bülent Ersoy, dün akşam Mustafa Keser ile sunduğu programın ilk bölümüyle ekrana geldi. Fakat en çok dikkat çeken detay ise Bülent Ersoy’un değişimi oldu. Bülent Ersoy’un yüzündeki değişimin nedeni ortaya çıktı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 12:59 Son Güncelleme:
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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ikilisi uzun yıllar sonra ekrana döndü. ‘Benzemen Kimse Bize’ isimli programın ilk konuğu ise Yıldız Tilbe, oldu. Bülent Ersoy, Mustafa Keser ve Yıldız Tilbe, söyledikleri şarkılarla adeta kulakların pasını sildi. Fakat Bülent Ersoy’un yüzündeki değişim ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı ve sosyal medyada en çok konuşulanların arasına girdi.

BÜLENT ERSOY’UN YÜZÜNE NE OLDU?

Birçok sosyal medya kullanıcısı Bülent Ersoy’un programa alkollü çıktığı iddia etti. Çıkan iddiaları Bülent Ersoy, canlı yayında kesin bir dille yalanladı. Estetik iddiası program sonrası en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Makyözünü değiştiren Bülent Ersoy, Azeri bir makyaj sanatçısıyla anlaştı. Bülent Ersoy’un yüzündeki gerginliğinin nedeni, kullandığı göz kapağı ve kaş kaldırıcı bantlar yüzünden olduğu belirtildi.



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