Bülent İnal: Müthiş bir eş

Bülent İnal, TRT 2’de Hülya Koçyiğit’in sunduğu ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. 10 yıllık eşi Melis Tüysüz için, “Müthiş bir eş” yorumunu yapan oyuncu, “Gerçekten çok keyifli bir ailemiz var. Oğlum Çınar’ın söylediği bir cümle bizi çok mutlu etmişti. Bir gün sohbet ederken, ‘Ben de evlenmek istiyorum’ dedi. ‘Neden oğlum?’ dedik. ‘Ee çok güzel bir şey’ cevabını verdi. Bu bizim için yeter. Bekarken tek başına yaşayan biriydim. Evlenince daha mutlu biri oldum” şeklinde konuştu.

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