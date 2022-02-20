Bülent Korkmaz resmen Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
20 Şubat 2022, Pazar 18:41 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor'da Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından istifa eden Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yerine Bülent Korkmaz getirildi.
Rizespor'un İstanbul’daki ofisinde, kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
RİZE (İHA)
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