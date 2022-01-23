Magazin Bülent Şakrak’ın acı günü

Bülent Şakrak’ın acı günü

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Bülent Şakrak’ın acı günü

Sosyal medyadan sık sık annesiyle çekildiği kareleri paylaşan ve annesine “Meralim” diye seslenen Bülent Şakrak, çok acı bir haberle sarsıldı. Posta.com.tr - Özel

23 Ocak 2022, Pazar 15:10 Son Güncelleme:
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Ceyda Düvenci ile mutlu bir evlilik süren Bülent Şakrak’ı kahreden bir haber geldi. Bülent Şakrak’ın bir süredir Alzheimer hastası olan annesi Meral Şakrak hayata gözlerini yumdu. Posta.com.tr’nin edindiği bilgiye göre Bülent Şakrak’ın annesi Meral Şakrak bugün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Meral Şakrak’ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Meral Şakrak bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu.

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