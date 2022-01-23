Bülent Şakrak’ın acı günü

Ceyda Düvenci ile mutlu bir evlilik süren Bülent Şakrak’ı kahreden bir haber geldi. Bülent Şakrak’ın bir süredir Alzheimer hastası olan annesi Meral Şakrak hayata gözlerini yumdu. Posta.com.tr’nin edindiği bilgiye göre Bülent Şakrak’ın annesi Meral Şakrak bugün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Meral Şakrak’ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Meral Şakrak bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu.