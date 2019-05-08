Bülent Serttaş'ın ayakkabısı 2 bin dolar

Bülent Serttaş önceki akşam Mecidiyeköy’deki Dada Salon’da sahneye çıktı

08 Mayıs 2019, Çarşamba 07:49 Son Güncelleme:
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Bülent Serttaş'ın ayakkabısı 2 bin dolar

Hayatını film yapmak isteyen bir yapımcıya hayır yanıtını verdiğini söyleyen Bülent Serttaş “Yapacak olsam kendim yazar kendim oynarım. Hayatımda çok dram var. Sansürlemem gerekir” diye konuştu.

'SWAROVSKI AYAKKABILAR DELİKANLIYI BOZMAZ'

Eşi Selvi Serttaş’ın hediye ettiği 1000 adet Swarovski taşla süslü 2000 dolarlık ayakkabıları giyen Bülent Serttaş “Swarovski ayakkabılar delikanlıyı bozmaz” sözleriyle güldürdü.

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