Magazin Bülent Serttaş'ın stili

Bülent Serttaş'ın stili

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Bülent Serttaş'ın stili

Bülent Serttaş alışveriş yapmak için gittiği Zorlu Center’da, 5 bin TL’lik Balmain çantasıyla dikkat çekti.

10 Şubat 2020, Pazartesi 07:56 Son Güncelleme:
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Marka giymeyi sevdiğini söyleyen Serttaş 2 ay önce 16 bin 500 TL’lik Burberry trençkot ile görüntülenmiş “Bu parça, Hollywood starlarında da var. Neyimiz eksik?” demişti.

7 bin TL’lik Swarovski taşlı ayakkabıları da unutulmayan Bülent Serttaş sahne programlarında ise sevdiği dizi ve filmlerden esinleniyor.

Akıllardan silinecek gibi değil

Ünlü türkücünün geçen mayısta giydiği ‘Game Of Thrones’ kostümü ile 2017’de bir klibinde tercih ettiği ‘Matrix’ pelerini akıllardan silinecek gibi değil.

Bülent Serttaş'ın Balmain çantasının fiyatı 5 bin TL.

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