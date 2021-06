Bülent Uygun tatil yaptığı otelde protestocularla tartıştı

Muğla'da tatil yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kaldığı oteli protesto eden çevrecilere sert tepki gösterdi. Kızı ve eşinin yanında çevrecilerin üzerine yürüyen Uygun'u kimse yatıştıramadı.

ygun'un çevrecilere yönelik, "Burada böyle kalabalık duramazsınız. Bende sizden rahatsızım. Ne kabarıyorsun? Burası dağ başı mı? Boş boş konuşuyorsun, yürü. Başkasının yerini işgal ediyorsunuz. Terbiyesizler. Hangi belediye yapmadıysa git ona söyle, görevini yapmayan belediyeye söyle. Buraya gelmişsiniz oteli işgal ediyorsunuz. Git belediyeye şikayet et. Hadi kardeşim hadi yürü, baba hadi. Gelmiş bir de bana terbiyesiz diyor. Yürü! Benim eski halimi biliyormuş. Açıklama yaptınız mı? Çıkın gidin. Gidin belediyeye, bilmem kime şikayet edin ben burada müşteriyim. Kendinize göre protesto yapıyorsunuz. Ne güzel dünya be. Yaptın açıklamayı yürü git, git belediyeye şikayet et, yürü git lan. Konuşmayın be" dedi.