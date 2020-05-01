Bulgaristan'da deprem! Edirne de hissetti
Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde saat 14.01'de meydana gelen 4.5 büyüklüğünde deprem Edirne'de hissedildi.
01 Mayıs 2020, Cuma 14:34 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde saat 14.01'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.01'de meydana gelen depremin, yerin 2 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.