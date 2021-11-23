Bulgaristan'da yolcu otobüsü alev aldı! 46 kişi yanarak öldü
Bulgaristan'da Sofya yakınlarında bir yolcu otobüsü aniden infilak ederek alev aldı. Olayda ilk belirlemelere göre 46 kişi yanarak hayatını kaybetti.
23 Kasım 2021, Salı 07:43 Son Güncelleme:
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Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saat gece 2'de aniden infilak ederek alev aldı. İlk belirlemelere göre araçta aralarında 12 çocuğunda bulunduğu 46 kişi yanarak can verdi, 7 kişi Sofya'daki Pirigov Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolcuların Makedonya vatandaşı olduğu belirtilirken Bulgar yetkililer olayın soruşturulduğunu ifade etti.
Bulgaristan medyası, İstanbul'dan hareket eden otobüste 53 kişinin bulunduğunu belirtiyor.
AA-DHA
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