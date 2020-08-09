Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 3 gündür söndürülemezken, alevler Türkiye sınırında ilerlemeye devam ediyor. Alevler dün gece Edirne'de bir köyü ışıklara boğarken, bugün itibariyle rüzgarın hızı azalmaya başladı.Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki orman yangınında 3. güne girildi. Sınır hattındaki tel çitlerin yanına kadar ulaşan alevler, Tunca Nehri istikametine doğru ilerliyor.

Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor.





Köyü alevler aydınlattı

Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden biri olan Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyünü dün gece adeta alevler aydınlattı. Birçok çevre köyden de görülen alevler yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.Yangının devam ettiği bölgede, rüzgarın hızı dün saate 32 kilometre iken, meteoroloji bilgilerine göre şu an rüzgarın saatteki hızı 16 kilometreye kadar azaldı.



