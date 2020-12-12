Yemek Bulgur tabanlı pizza nasıl yapılır? Bulgur tabanlı pizza tarifi, malzemeler, yapılışı
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Bulgur tabanlı pizza nasıl yapılır? Bulgur tabanlı pizza tarifi, malzemeler, yapılışı

Yemek

Bulgur tabanlı pizza nasıl yapılır? Bulgur tabanlı pizza tarifi, malzemeler, yapılışı

Pizza hamuru yoğurmak sizi yoruyorsa daha pratik bir yöntemle bulgur tabanlı pizza tarifi yapabilirsiniz. Pizza hamuru yoğurmak istemeyenler bulgur tabanlı pizza nasıl yapılır merak ediyor. Bulgur tabanlı pizza tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları haberimizde.

12 Aralık 2020, Cumartesi 12:37 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz hem de yaparken yorulmayacağınız bulgur tabanlı pizza tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için bulgur tabanlı pizza tarifi arıyor ya da bulgur tabanlı pizza nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bulgur tabanlı pizza tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

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Bulgur tabanlı pizza tarifi

Bulgur tabanlı pizza malzemeleri

Tabanı için:

  • 2 su bardağı köftelik bulgur
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 adet yumurta
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • 1 kase domates sosu
  • 1 kase kaşar rendesi
  • Haşlanmış mısır
  • Sucuk
  • Kırmızı biber
  • Yeşil biber

Bulgur tabanlı pizza yapılışı

Bulguru geniş bir kaba alın. Sıcak suyu ve tuzu ekleyip karıştırın. zerine bir kapak kapatıp kabarması için 20 dakika bekleyin. u sırada fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Ardından zeytinyağı, tereyağı, yumurta ve karabiberi ekleyip tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun. Geniş bir tepsiye fırın kağıdını serin ve yoğurduğunuz bulguru tepsiye eşit kalınlıkta yayın. Ellerinizi ıslatıp üzerini düzelttikten sonra tepsiyi ısıttığınız fırına verin. 10 dakika pişirdiğiniz tabanı fırından çıkarıp ılınmaya bırakın. u sırada fırının derecesini 200’e yükseltin. Pizza tabanının üzerine domates sosunu, kaşarı ve diğer malzemeleri yayın. Pizzayı yeniden fırına verip 20 dakika daha pişirin ve sıcak sıcak servis edin.

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