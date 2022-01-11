Tadına doyamayacağınız bulgurlu köfte çorbası tarifi, oldukça sağlıklı ve lezzetli bir tarif. Peki, bulgurlu köfte çorbası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız bulgurlu köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası..

BULGURLU KÖFTE ÇORBASI TARİFİ

Bulgurlu köfte çorbası malzemeler

200 gram kıyma

2 soğan

4 çorba kaşığı ince bulgur

2 çorba kaşığı zeytinyağı

4 çorba kaşığı pirinç

4 domates

5 su bardağı su

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

Tuz

BULGURLU KÖFTE ÇORBASI YAPILIŞI

Lezzet çocuklarınız için de harika yemek tarifleri sunuyor. Şimdi başlayalım.

Soğanları soyup rendeleyin. Domatesleri rendeleyin. Bulguru yıkayıp iyice süzün.

Kıyma, bulgur, soğan, zeytinyağı ve tuzu bir kapta karıştırıp yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından yarım ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.

Tereyağını tencerede eritip domatesi hafif kavurun. Su ve pirinci ekleyip kaynatın. Köfteleri ilave edip 15-20 dakika pişirin. Üzerine nane serpip servis yapın.



