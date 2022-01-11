Bulgurlu köfte çorbası nasıl yapılır? Bulgurlu köfte çorbası tarifi, malzemeler, püf noktası
Hem doyurucu hem de lezzetli çorba yapmak isteyenler için bulgurlu köfte çorbası tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, bulgurlu köfte çorbası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız bulgurlu köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası..
11 Ocak 2022, Salı 14:19 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız bulgurlu köfte çorbası tarifi, oldukça sağlıklı ve lezzetli bir tarif. Peki, bulgurlu köfte çorbası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız bulgurlu köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası..
BULGURLU KÖFTE ÇORBASI TARİFİ
Bulgurlu köfte çorbası malzemeler
- 200 gram kıyma
- 2 soğan
- 4 çorba kaşığı ince bulgur
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 4 çorba kaşığı pirinç
- 4 domates
- 5 su bardağı su
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı nane
- Tuz
BULGURLU KÖFTE ÇORBASI YAPILIŞI
- Lezzet çocuklarınız için de harika yemek tarifleri sunuyor. Şimdi başlayalım.
- Soğanları soyup rendeleyin. Domatesleri rendeleyin. Bulguru yıkayıp iyice süzün.
- Kıyma, bulgur, soğan, zeytinyağı ve tuzu bir kapta karıştırıp yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından yarım ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.
- Tereyağını tencerede eritip domatesi hafif kavurun. Su ve pirinci ekleyip kaynatın. Köfteleri ilave edip 15-20 dakika pişirin. Üzerine nane serpip servis yapın.