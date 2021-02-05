Yemek Bulgurlu roka salatası tarifi: Bulgurlu roka salatası nasıl yapılır?

Bulgurlu roka salatası tarifi: Bulgurlu roka salatası nasıl yapılır?

Yemek

Bulgurlu roka salatası tarifi: Bulgurlu roka salatası nasıl yapılır?

Rokanın faydaları saymakla bitmiyor. Hem doyurucu hem de sağlıklı olan bulgurlu roka salatası tarifi enfes bir lezzet. Roka sevenler bulgurlu roka salatası nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz bulgurlu roka salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

05 Şubat 2021, Cuma 11:10 Son Güncelleme:
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Tam bir sağlık deposu olan bulgurlu roka salatasının tadına hayran kalacaksınız. Sevdiklerinize hazırlamak için bulgurlu roka salatası tarifi arıyor ya da bulgurlu roka salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bulgurlu roka salatası yapılışı, tarifi, malzemeler, püf noktası...

Bulgurlu roka salatası tarifi

Bulgurlu roka salatası malzemeleri

  • 2 demet roka
  • 6 adet kurutulmuş domates
  • Yarım kırmızı soğan
  • 6 adet kuru incir
  • 250 gram cherry domates
  • Yarım su bardağı başbaşı bulgur
  • 1,5 su bardağı su

Sosu için:

  • 6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 4 yemek kaşığı balzamik sirke
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 yemek kaşığı nar suyu
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Tuz

Bulgurlu roka salatası yapılışı

Bulguru 1,5 bardak su ile orta ateşte yaklaşık 25-30 dakika kaynatarak pişirin. Pişince sadece süzün ve o şekilde soğumaya bırakın. Soğuyan bulguru bir salata kabına koyun. Kuru domatesleri iri küpler halinde doğrayıp bulgura ilave edin. Kuru inciri küçük küpler halinde doğrayın. Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın. Cherry domatesleri de ikiye veya dörde bölerek bulgurlu salataya ilave edin. Rokaları güzelce yıkayın ve kurulayın. Elinizle parçalayarak salata kasesine ilave edin. Sos için gerekli malzemeleri bir kasede birleştirin ve bir çırpma teli yardımı ile çırpın. Sosu salataya dökün ve bir tahta kaşık yardımı ile dikkatle harmanlayın ve servis edin.

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