Bulguru pirince tercih edenler için: Meyhane Pilavı

4 kişilik20 dakika: 20 dakika1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı biber salçası, 8 adet cherry domates, 1 adet orta boy dolmalık kırmızıbiber, 1 adet orta boy yeşil biber, 1,5 su bardağı pilavlık bulgur, 3 su bardağı sıcak tavuk suyu, 1/2 çay kaşığı tuz, 1/4 çay kaşığı karabiberPilavı kısık ateşte, çok fazla karıştırmadan pişirin. Tarifi, rendelenmiş domates yerine kiraz domates kullanarak hazırlayacaksanız domatesleri tavuk suyunu ekledikten sonra katın. Pilavı karıştırmadan pişirin.Suyunu yavaş yavaş çeken pilavın üzerini kağıt havluyla kaplayıp pilav tenceresinin kapağını kapatın. Demlenen pilavı sonrasında ılık olarak servis edin. Kiraz domatesler yerine rendelenmiş domates kullanabilir, salça oranını arzu ettiğiniz kadar arttırabilirsiniz. Arzuya göre tavuk suyu yerine sıcak et suyu kullanabilirsiniz.Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın.Sarımsakları ince ince dilimleyin.Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız kırmızı ve yeşil biberleri iri parçalar halinde kesin.Ayıklanmış pilavlık iri bulguru bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürün.Tereyağını, zeytinyağı ilavesiyle geniş tabanlı bir pilav tenceresinde eritin.Kuru soğan ve sarımsakları orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun.Biber ve domates salçasını ekleyip karıştırın.Renkli biberleri katıp kavurma işlemini sürdürün.Suyunu süzdüğünüz bulgurları katıp kısa bir süre karıştırın.Sıcak tavuk suyu, tuz, karabiber ve ortadan ikiye böldüğünüz kiraz domatesleri katıp kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede pişirin.Üzerine kağıt havlu serip kapağını kapattıktan sonra demlenmeye bıraktığınız pilavı ılık olarak sevdiklerinizle paylaşın.