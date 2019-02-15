Bulimia Hastalığı nedir? Nasıl tedavi edilir?

Kilo almaktan korkanların, ünlülerin ve mankenlerin hastalığı olarak bilinen Bulimia, internette merak edilen konuların başında geliyor. Medyada sıklıkla dile getirilen ve en çok gençlerde görülen "Bulimia Hastalığı nedir, tedavisi var mı?” “Bulimia Hastalığı nasıl tedavi edilir?” İşte Detaylar…

Bulimia Nervoza, sonuçları açısından bir tür yeme bozukluğu olan Anoreksiya ile benzerdir. Sadece davranış biçimleri değişir. Bulimia “tıkınırcasına yeme” ataklarıyla kendini gösterir. Genellikle abur cuburdan oluşan gıdalar hızla ve çoğu kez gizlice tüketilir ve bunun sonucunda kişi pişmanlıkla bu “yükten” kurtulmak için kusar; boşaltım sistemlerini hızlandırmak için ilaçlar kullanır ya da çok fazla egzersiz yapar.

BULİMİA YEME ATAKLARIYLA KENDİNİ GÖSTERİR

Genellikle yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerde görülmektedir. Kilo almaktan korkulması, gençlerde fotomodellere özenti, gelişim sorunları, psikolojik etmenler hastalığın nedenleri arasındadır. Yeme bozuklukları, yediğinden suçluluk duyarak kusma, tiksinerek yememe veya bir daha yiyemeyecekmiş gibi aşırı yemeden dolayı açığa çıkmaktadır.

Daha çok gençlerde görülmekle birlikte aktör, manken, hostes ve dansçı gibi dış görüntüsü ön planda olan mesleklerde görülebilmektedir.

Vejetaryenler, atletler ve ölümcül kronik hastalığı olanlarda da yeme bozukluklarına sık rastlanır. Kalıtsal faktörler, yetiştirilme özellikleri, kültürel ve biyolojik özellikler kişinin yeme bozukluğu geliştirmesine önemli katkılarda bulunur.

Zayıflık hastalığı olarak bilinen anoreksia ve bulimia gibi yeme bozuklukları beyinde kalıcı hasarlar bırakabilmekte ve kilo kaybıyla birlikte beyin kütlesinde de azalma ve beyindeki kimyasal reaksiyonlarda değişiklik olabilmektedir.

TEDAVİYE GEÇ KALMAYIN!

Tedavide öncelikli olarak bedenin fizyolojik dengesinin kurulması, beslenmenin düzenlenmesi esastır. Aynı zamanda psikofarmakolojik ve psikoterapötik müdahalelere de başlanır. Yatırılması gerekmeyen ve uygun zamanda başlanmış ilaç ve psikoterapiyle izlenen hastalarda hastalığın seyri tedavi görmeyen olgulardan çok daha olumludur ve ölüm nadir görülür.







