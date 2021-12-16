Bullet Train'in vizyon tarihi ertelendi
Sony, Sandra Bullock ve Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı aksiyon filmi Bullet Train'in vizyon tarihi 2022'nin Temmuz ayına erteledi.
16 Aralık 2021, Perşembe 09:49 Son Güncelleme:
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Sony Pictures, Brad Pitt ve Sandra Bullock'un başrollerinde yer aldığı Bullet Train filminin vizyon tarihini 8 Nisan 2022'den 15 Temmuz 2022'ye erteledi. Yönetmen koltuğunda David Leitch'in oturduğu aksiyon ve gerilim filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada gibi isimler yer alıyor. Çekimleri tamamlanan film şu anda post prodüksiyon aşamasında.
BULLET TRAIN KONUSU
Tokyo’daki bir hızlı trende, farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanan filmin senaryosunu Zak Olkewicz kaleme aldı. Senaryo, Japon yazar Kotaro Isaka tarafından yazılan Maria Beetle romanından uyarlandı.
NTV
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