Bulut Duman 2016 yılında yılın en iyi çıkış yapan şarkısı ödülüne layık görülmüştü. Sosyal medyada büyük bir kitleye sahip olan Bulut Duman’ın evlat edindiği 2 yaşındaki çocuğuna başka bir erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddia edildi. Haberin hızla yayılmasını ardından Bulut Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? araştırmaları da yoğunlaştı…

BULUT DUMAN KİMDİR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1990 yılında Almanya Hamburg'da dünyaya gelen Şarkıcı Bulut Duman, aslen Selanikli bir aileye mensup.

Hakkında çok fazla bilgiye erişilemeyen Bulut Duman, sık sık yaptırdığı estetiklerle ve farklı kişiliğiyle ve gündeme geliyor.

''İki Aşık İki Düşman'' adlı albümündeki "Vuslat" ve "Sol Yanım" adlı şarkılar ile sadece internette yayınlanan video klipleri ile yaklaşık 3 milyon kişi tarafından takip edilen Bulut Duman, sosyal medya platformlarında da oldukça geniş takipçi sayısına sahip.

Bulut Duman, ''Rütbe'' isimli şarkısıyla, 2016 yılında Dijital Dünyanın Enleri ödüllerinde ''2016 Yılının En İyi Çıkış Yapan Şarkısı'' ödülünü elde etmişti…

ÜNLÜ ŞARKICIYA CİNSEL İSTİSMARDAN HAPİS ŞOKU!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında hazırlanan iddianamede şüpheli Bulut Duman'ın Kadıköy'deki adresinde A.Ü. isimli erkek ile 7 Kasım 2020'de cinsel birliktelik yaşadığı ve A.Ü.'nün ifadesine göre Duman'ın kendisine çocuğa cinsel istismarda bulunmasını azmettirdiği yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İddianamede 2 yaşındaki mağdur çocuğun şüpheli Bulut Duman'ın çocuğu olduğu belirtildi. A.Ü.'nün ifadesine göre şüpheli Bulut Duman'ın A.Ü.'ye "Bende yeni bir fetiş var" diyerek "Bu durumu seninle yaşamak istiyorum" dediği iddia edildi.

BEN ÇOCUK GELİŞİMCİYİM DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

A.Ü.'nin Duman'ın isteğini kabul etmediği öne sürülen iddianamede, Duman'ın A.Ü.'ye "Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar" şeklinde konuştuğu öne sürüldü.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Bulut Duman'ın ifadesinin de bulunduğu iddianamede, şüphelinin üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği kaydedildi. İddianamede "Dosya içerisinde yer alan ifadeler ve sair tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu" şeklinde değerlendirme yapıldı.

27 YILDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA HAPSİ İSTENDİ

İddianamede tutuksuz şüpheli Bulut Duman'ın "Çocuğun cinsel istismarına azmettirme" suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz şüpheli Bulut Duman, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.