BÜMED MEÇ Okulları’nın yeni yerleşkesi hakkında bilgi veren MEÇ Okulları Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Meral, “Bahçeköy yerleşkemiz, 2022-2023 eğitim döneminde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle faaliyete geçecek” dedi. İstanbul dışında da okul açacaklarını belirten Fatih Meral, kampüs sayısının artacağını söyledi.