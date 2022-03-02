Eğitim & Kariyer BÜMED MEÇ Okulları'nda beşinci kampüs

BÜMED MEÇ Okulları'nda beşinci kampüs

Eğitim & Kariyer

BÜMED MEÇ Okulları'nda beşinci kampüs

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından 2011 yılında kurulan Merak Eden Çocuk (MEÇ) Okulları, Bahçeköy’de 5’inci okulunu açıyor.

02 Mart 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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BÜMED MEÇ Okulları’nın yeni yerleşkesi hakkında bilgi veren MEÇ Okulları Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Meral, “Bahçeköy yerleşkemiz, 2022-2023 eğitim döneminde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle faaliyete geçecek” dedi. İstanbul dışında da okul açacaklarını belirten Fatih Meral, kampüs sayısının artacağını söyledi.

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