Buna dikkat edin: Sertifikası yoksa lazer epilasyon yapamayacak!

Gülin Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), sektörlerde deneyimli ve eğitimli personellerin yer alması amacıyla yeni dönemde dağıtacağı sertifikalar için müfredat değişikliğine gittiğini belirtti. Yapılan değişiklikle birlikte lazer epilasyon cihazı kullananlarında mutlaka MEB onaylı sertifika aranacağının altını çizen Çiftçi, güzellik sektörüne de her geçen gün yeni kalite standartları getirildiğini ifade etti.

Özellikle kadınların yoğun bir ilgi gösterdiği sektörde çalışanların da standartlarının yükseltilmesi amacıyla yeni prosedürlerin yürürlüğe sokulduğuna değinen Çiftçi, MEB tarafından güncellenen 2019 sertifika müfredatlarına göre eğitim almayan personelin kesinlikle lazer epilasyon cihazı kullanamayacağını kaydetti.

SERTİFİKA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Başkan Gülin Çifçi, yeni müfredatlara göre lazer epilasyon uygulaması yapılan işletmelerde uygulayıcının mutlaka MEB onaylı 4 seviye lazer epilasyon belgesi sahibi olmasının zorunlu hale getirildiğini aktardı.

Sektör temsilcilerine çağrıda bulunan Gülin Çifçi, "Büyük bir sektörün içerisinde yer alıyoruz. Özellikle sektörde çalışan personelin yaptığı uygulamalar konusunda mutlaka uzman olması gerekiyor. Eğitim almayan kişilerin hassas uygulamaları yapmaya kalkması gerek sektörümüze gerekse de bu uygulamadan yararlanmak isteyenlere ciddi zararlar verebilir. Sadece lazer epilasyon konusunda değil, tüm uygulamaların uzman ve eğitimli personeller tarafından verilmesi gerekiyor" dedi.

DHA