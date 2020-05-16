Futbol Bundesliga başladı

Bundesliga başladı

Futbol

Bundesliga başladı

Almanya’da Bundesliga corona virüs tedbirleri ile başladı.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 19:12 Son Güncelleme:
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Corona virüs pandemisi sonrası dünyadaki tüm futbol ligleri askıya alınmıştı. Kimi ligler mevcut hali ile tescillenirken, bazı liglerin de ilerleyen tarihlerde başlaması planlanıyor. Türkiye’de de liglerin 12 Haziran’da başlaması planlanıyor. Salgın sonrası futbola geri dönen ilk ülke ise Almanya oldu. Bundesliga 26. hafta maçlarıyla seyircisiz olarak bugün tekrar başladı.

Almanya Bundesliga’da bugün başlayan maçlarda corona virüs önlemleri kapsamında; futbolcuların sahaya tükürmesi ve gol sevincinde bir araya gelmesi yasaklandı. Top ara ara silindi. Yedekte bekleyen oyuncular ise sosyal mesafe kurallarına uyarak maske ile oturdu. Sahada görevli tüm personel de maske ile görev başında yer aldı.

İHA

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