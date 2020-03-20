Bunlar da corona virüs teröristleri

Adana’da yeni açılacak kasap dükkanına ihbar üzerine baskın düzenlendi. Soğutma dolaplarında, şişelenmiş, sahte 3 bin 118 litre dezenfektan, 2 bin 29 boş şişe, sahte etiket, alkol yoğunluk ölçer ve etil alkol ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçının maskesi düştü

Van Edremit’te şüphe üzerine durdurulan bir minibüste, kapı ve yan boşluklara gizlenmiş gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi. Sürücü H.Ö. gözaltına alındı.

Tezgahlarını polis bozdu

İstanbul Esenyurt’ta izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye operasyon düzenlendi. 15 bin sahte dezenfektan, üretimde kullanılan kimyevi madde, etiket, boş şişe ve kapaklar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asılsız paylaşıma gözaltı

Bodrum’da önceki gün sosyal medya hesabından corona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan B.B. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla bırakıldı. Kayseri’de de aynı nedenle M.Ü.’nün ifadesi alındı. İçişleri Bakanlığı’ndan 11 Mart’tan bu yana sosyal medyada provokatif corona virüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64’ünün gözaltına alındığı açıklandı.

Corona virüs testiyle dolandırıcılık

Sakarya’da kendilerini sağlık personeli olarak tanıtan ve corona virüs testi yapma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. 3’ü kadın 9 şüpheli mahkemece bırakıldı. Sağlık Bakanlığı, 184 SABİM hattından arayan resmi ekipler dışında kimseye itibar edilmemesi, kapı açılmaması konusunda uyarıyor.

Dezenfektanın sahtesini üreten bitmiyor

Sahte el dezenfektanı üretimi ihbarı üzerine İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bir iş yerine baskın düzenlendi. 5 ton etil alkol, 3 bini satışa hazır 40 bin kutu el dezenfektanı, çok sayıda etiket ve üretim yapan makine ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.