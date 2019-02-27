Bunu biliyor musunuz? Tam 49 yıl önce...
Dünya uzun yıllar bu fotoğrafı konuşmuştu... Tarihe geçen bu görüntü aslında tamamen şans eseri çekilebilmiş. İşte ancak filmlerde olabilecek türden bir olay...
Avustralya Sydney’de 22 Şubat 1970’de John Gilpin yeni fotoğraf makinesinin kalitesini ölçmek için uçakların fotoğraflarını çekerken tarihe geçen bir kare yakaladığının farkında değildi.
TAB ETTİRİNCE ORTAYA ÇIKTI
1 hafta sonra fotoğrafları tab ettirdiğinde uçaktan düşen birini çektiğini gördü. 14 yaşındaki Keith Sapsford seyahat etmeyi çok seviyordu. Keith, Japonya’ya giden uçağın tekerlek kısmına saklanmıştı. Uçak havalandıktan sonra tekerlekleri içeri almak için kapak açılınca da 60 metreden düşerek ölmüştü.