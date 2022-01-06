Bunu yapan insan olamaz! Köpeğin yüzünden 90 saçma çıktı

Gölköy Mahallesi'nde yol kenarında yüzünden yaralı bir köpek bulan hayvanseverler köpeği bir veterinere götürdü.

Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen bitkin haldeki yaralı köpek hızlı bir şekilde Bodrum Belediyesi Torba Bakımevi’ne getirildi. Köpek bakımevinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir veteriner kliniğine gönderildi.

Sol gözünü kaybeden köpeğin çekilen röntgeni ise vahşetin boyutunu ortaya koydu. Köpeğin baş kısmında yaklaşık 90 adet saçma olduğu tespit edildi. Köpek veteriner de tedavi altına alındı.

MUĞLA (İHA)



