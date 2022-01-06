Türkiye Bunu yapan insan olamaz! Köpeğin yüzünden 90 saçma çıktı

Bunu yapan insan olamaz! Köpeğin yüzünden 90 saçma çıktı

Türkiye

Bunu yapan insan olamaz! Köpeğin yüzünden 90 saçma çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzüne yakın mesafeden ateş edilen köpek tedavi altına alındı. Röntgeni çekilen köpeğin yüzündeki çok sayıda saçmayı görenler şoke oldu.

06 Ocak 2022, Perşembe 01:10 Son Güncelleme:
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Gölköy Mahallesi'nde yol kenarında yüzünden yaralı bir köpek bulan hayvanseverler köpeği bir veterinere götürdü.

Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen bitkin haldeki yaralı köpek hızlı bir şekilde Bodrum Belediyesi Torba Bakımevi’ne getirildi. Köpek bakımevinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir veteriner kliniğine gönderildi.

Sol gözünü kaybeden köpeğin çekilen röntgeni ise vahşetin boyutunu ortaya koydu. Köpeğin baş kısmında yaklaşık 90 adet saçma olduğu tespit edildi. Köpek veteriner de tedavi altına alındı.

MUĞLA (İHA)

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