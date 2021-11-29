Türkiye Bunu yapan yandı! 62 bin 349 lira ceza kesildi

Bunu yapan yandı! 62 bin 349 lira ceza kesildi

Türkiye

Bunu yapan yandı! 62 bin 349 lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından 6 ilde yapılan genel denetimlerde, kaçak avcılara 62 bin 349 TL idari para cezası, 20 bin 33 TL de tazminat olmak üzere toplam 82 bin 382 lira ceza uygulandı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 23:04 Son Güncelleme:
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DKMP İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da görev yapan ekipler, kasım ayının son haftasında 602 avcıyı denetledi. DKMP ekipleri tarafından bölgeye bağlı 6 ilde yapılan denetimlerde 38 avcıya idari işlem yapılırken, yasa dışı avda kullanılan 8 tüfeğe ve 3 adet ses çıkaran cihaza da el konuldu.

Yapılan denetimlerde kaçak avcılara 62 bin 349 TL idari para cezası, 20 bin 33 TL de tazminat olmak üzere toplam 82 bin 382 lira para cezası uygulandı.

Av denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.

EDİRNE (İHA)

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