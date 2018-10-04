Bunun adı vahşet! Şahinin gözlerini diktiler

Van'ın Saray ilçesindeki Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan denetimler esnasında, Çaybağı Mahallesi Kerem Köy mevkiinde bir araçta arama yapıldı.

Aramada, gözleri dikili olan şahin ile yasadışı avcılık yaptığı tespit edilen M.Ç. ve F.Ö. isimli kişilerle birlikte 9 adet kaya güvercinine el konuldu.

GÖZLERİ DİKİLEN ŞAHİN REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Ele geçirilen gözleri dikili kızıl şahin, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Burada Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından ilk müdahalesi yapılan kızıl şahinin dikili olan iki gözü de başarılı bir operasyonla tekrar açıldı.

YAKLAŞIK 4 BİN TL İDARİ, 14 BİN TL TAZMİNAT CEZASI

Kaçak avcılık yapan şahıslar hakkında ise Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 4915 Kara Avcılığı Kanununa ve 5199 Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 3 bin 933 TL idari yaptırım cezası ve 14 bin 288 TL tazminat uygulandı.



