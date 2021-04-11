Bunun adı zalimlik! ‘İkizlerim doğumda öldü, beni onlar avutuyordu’

Antalya’nin Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi Zeybek Sokak'ta iki köpeğin tüfekle vurulduğu ihbarını alan polis, belirtilen adrese gitti. Polis, burada biri ahırda bağlı, diğeri sokakta iki köpeğin ölüsüyle karşılaştı. Hayvanların sahibi olduğunu belirten Arif Akbayır, köpeklerini komşusu Mehmet A. Ö.'nün vurduğunu söyledi.

EŞİNE SALDIRDIĞI İÇİN VURMUŞ

Arif Akbayır, bu sırada kendisini arayan komşusu ile telefonda görüştü. Telefonla görüştüğü Mehmet A. Ö.'ye, “Abi köpek eşine saldırmış, ısırmışsa o konuda haklısın. Dışarıdakini vurdun da, içeride bağlı olanı niye vurdun? Onda sıkıntı var. Sizin ailenizi severim. Bugüne kadar sizinle bir sorunumuz da olmadı. Öfke ile yaptığın için şikayetçi olmayacağım" dedi.

Daha sonra DHA'ya konuşan Arif Akbayır, “Köpeğim, vuranın eşine saldırmış. Isırmış. Boşta olanı vurmuş. Buna sözümüz yok da içeride bağlı köpeği niye vurmuş onu kafam almadı. Komşumuz neticede, neden şikayetçi olayım. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. 2017'den beri köpeklere ben bakıyordum. Yavruyken aldım. Evlat gibi. 2019'da doğumda ikiz bebeklerim öldü. Ondan sonra kendimi avutmak için bu köpeklere bağlandım. Bakmayın bana. Sinirden ağlıyorum" dedi.

Köpekleri vuran Mehmet A. Ö. hakkında 'meskun mahalde ateş etmek' ve 'mala zarar verme' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Diğer yandan, köpeğin saldırısına uğrayan Mehmet A.Ö.'nün eşinin özel bir hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Süleyman EKİN/ DHA