CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, hava durumuyla ilgili paylaştığı son bilgiler şöyle...

"Haftanın ortasında yine sağanak yağışlar olacak. Düşey karışımlar; mevsim geçişinde çok daha aktif hale geliyor. Yer seviyesi ısınıyor, ısınan hava yükselmeye çalışıyor, yukarıdaki soğuk hava çöküyor ve kuvvetli bir karışım meydana geliyor. Bu değişimle beraber de günün bir kısmında yağış kuvvetli şekilde iniyor ve gidiyor. Kısa süreli ama kuvvetli yağış geliyor.

"NEREDEYSE YURDUN TAMAMI ETKİLENİYOR"

Bu hareketler yağışı destekliyor. Dolu oluşumunu destekliyor. Yıldırımları destekliyor. Dördüncüsü türbülans dediğimiz karışımlar; aynı zamanda uçak seyahatlerinde de aksamalara ya da biraz tedirgin edici uçuşlar olabiliyor.

Bu hafta boyunca bu durumda çok ciddi bir değişim yok. Düşey gelişimli bulutlarımız; havada göreceğiz. Ya da sağanak yağışlarımız olacak. Güney Doğu dışında yurdun neredeyse tamamı bu sistemden etkileniyor. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de de yağışlar var.

AĞAÇ ALTLARINA AMAN SIĞINMAYIN"

Çarşamba günü; yurdun büyük kısmı yağış alıyor. Güney Doğu pek yağış almıyor. Malatya - Elazığ çevreleri, Hakkari dolayları almıyor. Bunun dışında yıldırımlı gök gürültülü. Yani havada elektrik yükü fazla. O nedenle ağaç altlarına bu yağışlarla beraber aman sığınmayın. Hava ulaşımında da türbülanslı alanlardan geçişler söz konusu olabilecek.

Bu tablo yaklaşık olarak Perşembe için geçerli. Batıda hava açıyor, daha sonra havadaki karışım bulutları artıracak. Ara ara yağışlar yapacak."