Bünyemizi kışa hazırlayalım

Kışa hazırlık kapsamında bedenimizi de zehirlerden arındıralım

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, oldukça hareketli bir haftaya giriyoruz. Bu hafta Merkür'ün açıları dikkat çekiyor. Haftanın ikinci günü Balık dolunayına, dördüncü günü Venüs-Uranüs karşıtlığının kesinleşmesine şahit olacağız. Hem dolunay, hem Venüs-Uranüs karesi neredeyse hafta boyunca etkisini hissettirecek. Merkür aslında hızlı ilerlediğinden açılarının etkileri de kısa bir süre hissedilir; ama bu hafta sonuna doğru geri gitmeye yönelecek ve oldukça ağır ilerleyecek, bu nedenle özellikle Plüton ile yapacağı kare açının etkileri daha uzun bir süre hissedilecek.

Haftaya olumlu başlıyoruz

Haftanın ikinci gününün hemen başlangıcında kesinleşecek Merkür-Jüpiter uyumlu açısı olumlu düşünmemizi destekliyor. El becerilerimiz, muhakeme yeteneğimiz artacak. El-kol-omuz bölgesi, solunum ve ince bağırsaklar başta olmak üzere sindirim sistemi ile ilgili sorunlar çok daha çabuk şifaya kavuşacak. Jüpiter metabolizma ve karaciğer işlevleri ile ilişkili olduğundan daha rahat sindirebilir hale geleceğiz. Bu dönemde karaciğerimizin yenilenmesine ve metabolizmamızın işleyişine biz de destek vererek zehirlerden arınmamıza, karaciğerimizin ve haliyle bedenimizin kendini yenilemesine yardım edebiliriz. Yeşil elma, yeşil zeytin, mevsim meyveleri, enginar karaciğerimizi destekleyecek gıdaların başında sayılabilir. Günde 3-4 orta boy meyveden fazlasının özellikle şeker hastalığı olanlarda kan şekerini yükseltebileceğini unutmayalım. Aşırı meyve tüketmek yerine kabak, patlıcan, semizotu, yeşil fasulye, pazı gibi hafif sebzeleri seçebiliriz, yeşil salata yiyebiliriz.

Bol su içmek de zehirlerden arınmamıza yardım edecek. Kaşar, çedar ya da eritme peynirler bağırsaklarımızda yapışkan hale gelip sindirim sistemimizi zorlayabilir, bağırsaklarımızın zehirli maddeleri atmasını engelleyebilir. Bunların yerine beyaz peynir yemek çok daha sağlıklı olacak. Araştırmalar beyaz peynirin kalsiyum içeriğinin içerdiği yağın emilimini azalttığını göstermişse de, kan yağları yüksek seyredenlerin az yağlı beyaz peynir seçmelerini öneriyoruz. Katkı içeren besinlere ve atıştırmalara mümkün olduğunca ara verelim. Cildimizin parladığını, daha dinç uyandığımızı, enerji dalgalanmalarının azaldığını, çok daha uzun süre enerjik kalabildiğimizi göreceğiz.

Merkür tüm hafta boyunca Spica yıldızı etkisinde

Spica oldukça büyük ve güçlü etkili bir yıldız. Merkür, Jüpiter ile uyumlu açı yaptığından iyicil etkileri daha da fazla hissedilecek. İstediklerimizi başarma şansımız bu hafta çok daha yüksek. Özellikle Yükselen'i ya da tepe noktası Terazi burcunun 20'li derecelerinde olanlar bu şansı daha net hissedebilecekler. Sanata ve bilime eğilimimiz, ilhamımız artabilir. Spica etkisinde yıkıcı düşüncelerden özellikle kaçınmaya çalışalım. Kollarla ve omuzlarla ilgili kazaları, yaralanmaları önlemek için gayret sarf edelim. Dikkatsizlik ve ihmal de Spica etkisinde umulmadık sonuçlara yol açabilir; bu hafta daha dikkatli, daha özenli olmaya çalışalım.

Spica arınma ile de ilişkili görüldüğünden hem bedensel, hem ruhsal anlamda arınmamız kolaylaşacak. Aşırıya kaçmadan bünyemizi zorlamayacak, günlük protein ve karbonhidrat ihtiyacımızı karşılayabilecek, tek taraflı olmayan detoks diyetleri yapabiliriz. Ağır-yağlı yemeklerden, fast foodtan kaçınıp doğal gıdalar yemek bile yenilenmemize yardım edecek. Merkür'ün Jüpiter ile uyumu ve Spica yıldızı ile kavuşumu bünyemizi kışa hazırlamak, beden direncimizi arttırmak için güzel bir fırsat.

Gerginliklerden kaçınalım

Haftanın ikinci günü gerçekleşecek Balık dolunayı daha duygusal hissetmemize,

bedende su toplanmasına, şişliklere neden olabilir. Balık burcunda seyreden Neptün dolunayı uzaktan da olsa etkiliyor. Hayal kırıklıklarına, sıvı dengesi sorunlarına, mide sorunlarına, mantar benzeri nem ile artan enfeksiyonlara daha açık olacağız. Dolunayın hemen ardından Merkür ve sonra da Ay, Plüton ile kare açı yapacak. Gerginliklere yatkın bir dönemde olacağız. Yine mide şikâyetleri, takıntılı düşünceler, metabolizma sorunları önümüze gelebilir. Yavaş tempolu yürüyüşler, gevşeme egzersizleri, ev temizliği gibi bedensel uğraşlar, hobiler sabit düşüncelerden kurtulmamıza, uyku düzenimizin bozulmamasına yardım edecek. Çay-kahve benzeri uyarıcı içeceklerden, aşırı tuz tüketiminden, ağır gıdalardan kaçınmak yararımıza olacak.

Hafta içi kesinleşecek Venüs-Uranüs karşıtlığı da benzer etkiler taşıyor, üreme ve sindirim sistemi sorunları, özellikle karın bölgesinde kramp ya da sancı şeklinde ağrılar görülebilir. Karın ağrıları soğuk ya da üşütme nedenli olabilir, bağırsak ya da idrar yolları spazmlarından kaynaklanabilir. Bazı durumlarda acil müdahale hayat kurtarabileceğinden, ağrı durumlarında hekime başvurmak gerekir. Venüs'ü destekleyen nane, kekik, ıhlamur çayı gibi sakinleştirici, hazmettirici çaylar genel etkileri yumuşatabilir. Bahsettiğimiz arınma diyetleri bedeni rahatlatarak gerginliklere karşı da yardımcı olacak.

Mutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle, haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalınız!