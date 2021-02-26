Ekonomi “Burada her şey evim için”

“Burada her şey evim için”

Ekonomi

“Burada her şey evim için”

Ev ve yaşam sektöründe hizmet veren Evidea, yeni iletişim kampanyası başlattı. Marka, kampanya için 5 farklı içerik hazırlattı.

26 Şubat 2021, Cuma 00:05 Son Güncelleme:
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Ev ürünleri kategorisinde 2011’den bu yana hizmet veren Evidea, yeni iletişim kampanyasında mizahi bir dille müşterilerine ulaşıyor. Reklamda evde üşüyen bir kadın, sevdiklerine hediye almak isteyen bir aile, sınava çalışan genç, yemek yapan bir çift ve ütü yapan bir kadına yer verildi. Reklam filmi serisi, “Burada her şey evim için” sloganıyla izleyiciyle buluşuyor...

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