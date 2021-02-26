Ev ürünleri kategorisinde 2011’den bu yana hizmet veren Evidea, yeni iletişim kampanyasında mizahi bir dille müşterilerine ulaşıyor. Reklamda evde üşüyen bir kadın, sevdiklerine hediye almak isteyen bir aile, sınava çalışan genç, yemek yapan bir çift ve ütü yapan bir kadına yer verildi. Reklam filmi serisi, “Burada her şey evim için” sloganıyla izleyiciyle buluşuyor...