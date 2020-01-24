Burada yaşamanız için üstüne para ödüyorlar

İspanya'nın partileriyle meşhur kenti Ibiza'da bir malikanenin içinde yaşayıp küçük işlerini görecek bir çift arıyor. Yapılacak işler arasında misafir karşılamak, market alışverişini yapmak, misafirleri karşılamak yer alıyor. Burada kendi başına yaşamasına da izin verilen çift, havuz, buhar odası ve jakuzinin de keyfini çıkarabilecek. Ancak işe alınacak kişi malikanede yaşamak istemezse buraya sadece birkaç dakika uzaklıkta iki yataklı lüks bir dairede yaşama seçeneği de mevcut. İlan sahipleri, işe alınacak çiftin aylık ücretinin 2 bin 625 euro olduğunu belirtiyor. Çalışanların adadan ayrılma yol masraflarını ve diğer tüm giderlerini de işveren karşılıyor. Yani çalışanların kazandığı tamamen eğlence ve lüks tüketime gidecek. Daha önce konaklama sektöründe olmak tercih sebebiyken, işe alınmak için tek şart sürücü belgesinin olması.