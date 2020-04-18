Burak Akkul fizik tedavi görüyor
Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul corona virüsü yenmeyi başardı. 20 günlük yoğun bakım sürecinden taburcu olan Burak Akkul son durumu hakkında bilgi verdi.
18 Nisan 2020, Cumartesi 19:46 Son Güncelleme:
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Corona virüsü yenen Burak Akkul "20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım. Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Covid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz" demişti.
Burak Akkul Instagram hesabından yaptığı paylaşımla son durumu hakkında bilgi verdi:
“Evde 6.gün” Merhaba. Yoğun bakımda üç hafta uyutuldum, servisteki bir hafta dahil bir aydır hastanedeydim. Şimdi @sedaakkul ile evde istirahat ve fizik tedaviyle geçiyor günler... (fizik tedavimin sebebi, 20 gün uyuyan bedenin bazı uzuvlarındaki ağrı, güç ve denge kaybı) Yakın zamanda eski enerjime kavuşacağıma eminim." dedi.