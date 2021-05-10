Magazin Burak Demir: Lütfen gelen linkleri açmayın

Burak Demir: Lütfen gelen linkleri açmayın

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Burak Demir: Lütfen gelen linkleri açmayın

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek, takipçilerine tehdit içerikli mesajlar gönderip para talep eden hacker'ların hedefindeki isim, bu kez Burak Demir oldu.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 11:39 Son Güncelleme:
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Yaklaşık 2 aydır Instagram hesabını geri almak için uğraşan Demir, çalınan hesabıyla ilgili takipçilerine uyarıda bulundu.

'HESABIM ÇALINMIŞTIR'

Ünlü oyuncu, eşinin hesabından yaptığı açıklamada; “Mavi tikli resmi hesabım çalınmıştır. Lütfen gelen linkleri açmayın ve mesaj içeriklerine itibar etmeyin” dedi.

BURAK DEMİR KİMDİR?

Burak Demir (3 Kasım 1978, Ankara), daha çok Bizim Evin Halleri adlı dizide canlandırdığı Rüzgâr Aslan ve Muhteşem Yüzyıl adlı dizide canlandırdığı Hüseyin Çavuş karakteriyle tanınan Türk oyuncudur.

Oyuncunun kardeşi Murat Demir de bir oyuncudur.

Burak Demir en son Ramo dizisinde rol aldı.

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