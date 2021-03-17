Burak Deniz: Arta kalan vaktimi Didem ile geçiriyorum

Etiler’de bir hastaneden çıkan Burak Deniz kontrol için geldiğini söyledi. Habercilerin “Sevgiliniz Didem Soydan ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bu işler kısmet setten arta kalan vaktimi Didem ile geçiriyorum” diye yanıt verdi.

'SAÇMA SAPAN HABERLER'

Didem Soydan’ın ekran partneri Alina Boz’u kıskandığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Deniz “Saçma sapan haberler, konuşmaya gerek yok” diyerek sözlerini noktaladı.

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