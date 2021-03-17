Magazin Burak Deniz: Arta kalan vaktimi Didem ile geçiriyorum

Burak Deniz: Arta kalan vaktimi Didem ile geçiriyorum

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Burak Deniz: Arta kalan vaktimi Didem ile geçiriyorum

Burak Deniz önceki gün Etiler'de hastane çıkışında görüntülendi. Bir süredir model Didem Soydan ile aşk yaşayan oyuncu, evlilik açıklamasında bulundu. POSTA/Ali Keser

17 Mart 2021, Çarşamba 09:09 Son Güncelleme:
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Etiler’de bir hastaneden çıkan Burak Deniz kontrol için geldiğini söyledi. Habercilerin “Sevgiliniz Didem Soydan ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bu işler kısmet setten arta kalan vaktimi Didem ile geçiriyorum” diye yanıt verdi.

'SAÇMA SAPAN HABERLER'

Didem Soydan’ın ekran partneri Alina Boz’u kıskandığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Deniz “Saçma sapan haberler, konuşmaya gerek yok” diyerek sözlerini noktaladı.

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