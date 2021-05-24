Magazin Burak Deniz, İtalya yolcusu

Burak Deniz, İtalya yolcusu

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Burak Deniz, İtalya yolcusu

'Maraşlı'nın 'Celal'i Burak Deniz, önümüzdeki ay yeni dizisi için İtalya'nın yolunu tutacak. Öte yandan 'Maraşlı' hakkındaki kritik kararın bu akşama göre verileceği konuşuluyor.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 17:21 Son Güncelleme:
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ATV'de yayınlanan 'Maraşlı' dizisinin akıbeti merak konusu oldu. 'Maraşlı' sayesinde yıldızı iyice parlayan Burak Deniz, yurt dışında da dikkat çekmeye başladı ve önemli bir teklif aldı. Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, 'Cahil Periler' filmini dizi olarak yeniden çekme kararı aldı. Disney+ platformunun Avrupa yapımı ilk dizilerinden biri olan projede, Burak Deniz de önemli bir karakteri canlandıracak.

tv100'ün haberine göre, Burak Deniz, 'Cahil Periler' için 15 Haziran'da İtalya'nın yolunu tutacak. 'Asaf' adındaki bir fotoğrafçıyı canlandıran Deniz, diziye dördüncü bölümden itibaren dahil olacak. Aynı zamanda senaryoyu İstanbul'a bağlayan karakter de 'Asaf' olacak.

Öte yandan 'Maraşlı' dizisinin devam edip etmeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Dizinin akıbeti son bölüm izlenme oranlarına göre belli olacak.


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