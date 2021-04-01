Burak Deniz koronavirüse yakalandı!
Alina Boz ile Burak Deniz'in başrollerini başrollerini Atv'nin iddialı dizisi Maraşlı'nın başrol oyuncusundan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu Burak Deniz koronavirüse yakalandı. İşte ayrıntılar...
01 Nisan 2021, Perşembe 11:34 Son Güncelleme:
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Burak Deniz'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, evinde tedavi altına alındı. Gazeteci Oya Doğan'ın haberine göre; Burak Deniz'in partneri Alina Boz'un Covid-19 test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi. (Kaynak: dizidoktoru.com)