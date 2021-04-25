Magazin Burak Deniz paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı

Burak Deniz paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı

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Burak Deniz paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı

Maraşlı dizisinin yakışıklı oyuncusu Burak Deniz'den sürpriz paylaşım. Ünlü oyuncu Instagram hesabından bir süredir aşk yaşadığı manken sevgilisi Didem Soydan’ın fotoğrafını paylaştı.

25 Nisan 2021, Pazar 02:57 Son Güncelleme:
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Atv ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Maraşlı dizisiyle gündemden düşmeyen Burak Deniz, bir süredir manken Didem Soydan’la aşk yaşıyor.

Burak Deniz, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım bir sürpriz yaşattı. Sevgilisi Didem Soydan’ın fotoğrafını paylaşan oyuncu, takipçilerini de şaşırttı.

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