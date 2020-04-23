Magazin Burak Deniz yalnızlığına Beste Kökdemir ile son verdi

Burak Deniz yalnızlığına Beste Kökdemir ile son verdi

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Burak Deniz yalnızlığına Beste Kökdemir ile son verdi

Büşra Develi'den 3 yıllık aşkın ardından 2018’de ayrılan oyuncu Burak Deniz yeni bir aşka yelken açtı. Hakan Kırarslan/ POSTA

23 Nisan 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Burak Deniz ile Büşra Develi 3 yıllık aşkın ardından 2018’de ayrılmıştı. Oyuncunun 2 yıldır kalbi boştu. Burak Deniz yalnızlığına meslektaşı Beste Kökdemir ile son verdi.

Koşar adımlarla alışveriş

Çift önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Sahilde yürüyüş yaparken habercilerle karşılaşınca şaşırdılar. Koşar adımlarla markete girip alışveriş yaptılar. Aşk sorularına ise cevap vermediler.


Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Aceleci Burak


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