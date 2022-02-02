Burak Elmas, GS TV'de Gedson Fernandes konusuna açıklık getirdi. Elmas, şunları söyledi:





"İstesek alırdık"

"Benfica bizden 1.5 yıllık kiralama karşılığında 1 milyon euro ücret ve 7.5 milyon euro satın alma opsiyonu istedi. 10 milyon euro gelirse de gitme hakkı vardı. Biz sonraki sezon yabancı sınırı düşeceği için planlamayı bozmamak adına bu transfere öncelik vermedik. İstesek Gedson'u alırdık ancak önceliğimiz değildi.

"Sosyal medyada hukuksuz bahis çetesi var"

Sosyal medyada bizi yıpratmak maksatlı kasıtlı haberler çıkıyor. Bazı transferlerin olması için menajerlerle beraber çalışıp operasyon yapılıyor. Hukuksuz bahis hesaplarıyla ortak çalışan hesaplar da var. Galatasaray'ı 10-15 sosyal medya hesabına bırakmayacağız. Mücadelemiz sürecek.

Taraftarımızın ve camiamızın eleştirileri başımızın üstüne. Ancak biz kulübün geleceğini kurmaya çalışıyoruz. Ayrıca nezaketimiz de yanlış anlaşılıyor. Geçmişte Galatasaray'a büyük zararlar vermiş, şu anki maddi durumda büyük payı olan isimler sanki hiçbir şey olmamış gibi çıkıp algı yapıyor. Cevap vermesini biliriz. Bu yalanlara en sert şekilde cevap vereceğiz.

Bartuğ Elmaz konusu

Bartuğ, Galatasaray'ın ciddi anlamda yatırım yaptığı bir oyuncu. Böyle bir oyuncunun sözleşme yenilemesini son seneye bırakmamak gerekiyordu. Bazı menajerler var ve bizim genç oyuncularımıza dadanıyorlar. Bartuğ ve babasıyla görüştüğümde, Bartuğ burada kalmak istemedi. Menajerler onu ikna etmiş. Bartuğ bugün Galatasaray'ın tesislerinde kalıyor, orada yemek yiyor, orada idman yapıyor. Ancak bu takıma bağlı değilse burada işi yok demektir. Biz bir menajer listesi çıkardık. Oyuncularımızın aklını çelen, vaatlerle kandıran, para için bunu yapan bu isimler artık bünyemizdeki hiçbir oyuncuyla temas kuramayacak."

"Pulgar geliyor"

Şilili milli oyuncu Erick Pulgar ile anlaştık. Milli takımındaydı, İstanbul'a gelecek.

Pena transferi

Giresunspor'a verdiğimiz Okan'ı maalesef kulübü ligdeki gidişatları ve takımın performansı gereği vermek istemedi. Biz de kaleci performansları nedeniyle tercrübeli bir kaleci arıyorduk. Birçok isimle görüştük. Yerli kalecilerin kulüpleriyle anlaşamadık. Bu yüzden Barcelona'dan Pena'yı alarak kaleci transferini tamamladık.