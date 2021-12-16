Futbol Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi

Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi

Futbol

Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

16 Aralık 2021, Perşembe 22:11 Son Güncelleme:
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Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü'nün 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

İSTANBUL (İHA)

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