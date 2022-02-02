Futbol Burak Elmas saat 13.00'te açıklama yapacak

Burak Elmas saat 13.00'te açıklama yapacak

Futbol

Burak Elmas saat 13.00'te açıklama yapacak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, saat 13.00'te kulüp televizyonuna konuşacak. Elmas, Gedson Fernandes transferi nedeniyle gelen eleştirilerin ardından bu kararı aldı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 12:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray'da Gedson Fernandes krizi yaşanıyor. Beşiktaş'a kaptırılan Portekizli oyuncu bu da yetmezmiş gibi sezon sonuna kadar Rizespor forması giyecek.

Galatasaray cephesini ağır yaralayan bu transferin ardından Başkan Burak Elmas açıklama yapma kararı aldı.

Elmas saat 13.00'te GS TV'de konuşacak.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Can Bozdoğan'dan milli takım açıklaması: Tercihimi henüz yapmadım