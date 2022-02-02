Galatasaray'da Gedson Fernandes krizi yaşanıyor. Beşiktaş'a kaptırılan Portekizli oyuncu bu da yetmezmiş gibi sezon sonuna kadar Rizespor forması giyecek.

Galatasaray cephesini ağır yaralayan bu transferin ardından Başkan Burak Elmas açıklama yapma kararı aldı.

Elmas saat 13.00'te GS TV'de konuşacak.