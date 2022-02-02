Burak Elmas saat 13.00'te açıklama yapacak
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, saat 13.00'te kulüp televizyonuna konuşacak. Elmas, Gedson Fernandes transferi nedeniyle gelen eleştirilerin ardından bu kararı aldı.
02 Şubat 2022, Çarşamba 12:48 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Gedson Fernandes krizi yaşanıyor. Beşiktaş'a kaptırılan Portekizli oyuncu bu da yetmezmiş gibi sezon sonuna kadar Rizespor forması giyecek.
Galatasaray cephesini ağır yaralayan bu transferin ardından Başkan Burak Elmas açıklama yapma kararı aldı.
Elmas saat 13.00'te GS TV'de konuşacak.
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