Futbol Burak Elmas TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapacağı görüşmeden önce konuştu

Burak Elmas TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapacağı görüşmeden önce konuştu

Futbol

Burak Elmas TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapacağı görüşmeden önce konuştu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşeceğini duyurmuştu. İkilinin yapacağı görüşmeden önce Elmas konuştu.

23 Kasım 2021, Salı 15:39 Son Güncelleme:
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"Herkes buraya geleceğimizi biliyordu"

Randevu talebimiz sonrası Nihat Başkan olumlu yanıt verdi hemen. TFF'de kimler olacak bilmiyorum. Çok açık bir konuşma yapacağız. Buraya gelmeden önce tüm kulüp başkanlarına buraya geleceğimizin ve katılmalarına dair isteğimizi beyan ettik.



"Herkese bildireceğiz"

Bütün kulüp başkanlarını aradık ve TFF ile yapacağımız görüşmeye davet ettik. Bazı başkanların vakti olmadığı için gelemedi. Toplantıdan sonra konuştuklarımızın tamamını başta Kulüpler Birliği Başkanı Ahmetoğlu olmak üzere tüm başkanlara ileteceğim.
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