Fatih Terim döneminde de zaman zaman Florya'ya giden Burak Elmas yeni teknik direktör Domenec Torent ve futbolcuları tanıştıracak. Ayrıca futbolcularla kısa toplantılar yapması bekleniyor.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Burak Elmas günü Florya'da geçirecek.

Domenec Torrent gelmeden önce takıma günde çift idman yapılacağını iletmişti. Bu sabah 10.00 gibi tesislere geldiği öğrenilen İspanyol hoca, 11.00'de ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

17.00'de ikinci antrenman olduğunu futbolculara ileten Torrent, Terim döneminde günde tek idman yapan oyunculara yeni bir düzen getirmiş oldu.