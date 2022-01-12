Burak Elmas, Torrent'le beraber günü Florya'da geçirecek
Galatasaray'da yeni hoca Domenec Torrent bugün itibarıyla Florya'ya indi. Hızlı bir değişim yaşayan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, alışma sürecini minimuma indirmek için bugün ve ilerleyen günlerde Florya'da mesai yapacak.
12 Ocak 2022, Çarşamba 12:30 Son Güncelleme:
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Fatih Terim döneminde de zaman zaman Florya'ya giden Burak Elmas yeni teknik direktör Domenec Torent ve futbolcuları tanıştıracak. Ayrıca futbolcularla kısa toplantılar yapması bekleniyor.
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Burak Elmas günü Florya'da geçirecek.
Domenec Torrent gelmeden önce takıma günde çift idman yapılacağını iletmişti. Bu sabah 10.00 gibi tesislere geldiği öğrenilen İspanyol hoca, 11.00'de ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
17.00'de ikinci antrenman olduğunu futbolculara ileten Torrent, Terim döneminde günde tek idman yapan oyunculara yeni bir düzen getirmiş oldu.
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