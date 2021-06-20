Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gerek Türkiye'den gerek yurt dışından birçok takımla adı anılan Younes Belhanda, bu kadar süre geçmesine rağmen hiçbir takıma anlaşmadı ve İstanbul'dan da ayrılmadı. Ailesiyle beraber İstanbul'u çok sevdiği bilinen Belhanda için şok bir iddiar var.
Hürriyet'teki habere göre Younes Belhanda, Fatih Terim'den 'bekle' mesajı aldı. Yeni yönetimin kim olacağına göre hareket etmeye karar veren Fatih Terim, Belhanda'yı yeniden takıma getirebilir.
Burak Elmas başkan adayı olduğu dönemde Belhanda'nın takımdan gönderilmesi için, "Sezonun bitimine bu kadar kısa vakit kalmışken Belhanda'yı göndermezdim. Gönderilişin iki yönü var. Birincisi gönderiliş şekli, diğeri de takımın motivasyonuna yansıması.
Kontratı olan Belhanda gibi bir oyuncuyu kullanabilme imkanı varken kullanmamayı tercih etmek, maalesef takımın başarısı için alınmış bir karardan ziyade yönetimin egosuyla ilgili aldığı kişisel bir karar gibi gözüküyor. Yapılış şeklini ve zamanlamasını çok yanlış buluyorum" demişti.
Arda da devam edecek
Burak Elmas'ın sözleşmesi biten bir diğer isim Arda Turan'la ilgili de düşüncesi biliniyor. Arda için 'dükkanın sahibi' diyen Elmas, "Galatasaray, Arda Turan ile sözleşme uzatmak zorunda. Çünkü Arda, takım kimyası adına Galatasaray'ı en iyi bilen isim. Fatih Terim'e nasıl diyoruz ‘Şimdi dükkanın sahibi.' Arda da dükkânın sahibi. Devam etmeli" yorumunu yapmıştı.