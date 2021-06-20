Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gerek Türkiye'den gerek yurt dışından birçok takımla adı anılan Younes Belhanda, bu kadar süre geçmesine rağmen hiçbir takıma anlaşmadı ve İstanbul'dan da ayrılmadı. Ailesiyle beraber İstanbul'u çok sevdiği bilinen Belhanda için şok bir iddiar var.