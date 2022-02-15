Futbol Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto! Gönlünde yatan isim...
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Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto! Gönlünde yatan isim...

Futbol

Galatasaray son günlerde Domenec Torrent'in yerine Okan Buruk'un göreve geleceği iddialarıyla çalkalanıyor. Takımdaki kötü gidişatı Torrent'in de durduramaması, bu söylentilerin çıkmasına yol açmıştı. Ardından Okan Buruk'un açıklamaları da bu ihtimali güçlendirince gözler yönetime çevrildi. Başkan Burak Elmas'ın konuyla ilgili fikri merak ediliyordu. Nihayet Elmas'ın Buruk'la ilgili düşündükleri ortaya çıktı.

15 Şubat 2022, Salı 09:41 Son Güncelleme:
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20 yıllık mevzu...

20 yıllık mevzu...

Hürriyet'te yer alan habere göre, Burak Elmas, Okan Buruk'la çalışmayı kesinlikle düşünmüyor. Hatta Elmas, "Ben bu kulüpte olduğum sürece o buraya gelemeyecek" fikrini taşıyor.

Bu fikrin ardında ise 20 yıllık bir mevzu var...

Bedelsiz gitmişlerdi

Bedelsiz gitmişlerdi

2001 yılında Galatasaray bir önceki senenin UEFA Kupası şampiyonu, o senenin Avrupa Süper Kupa sahibi ve ligde üst üste 5. şampiyonluğuna koşarken transfer döneminde ortalık karışmıştı.

Galatasaray'ın iki genç yıldızı Emre Belözoğlu ile Okan Buruk, Inter'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. O dönemde de hayli konuşulan bu iki transferde oyuncuların Galatasaray'a para kazandırmadan giderek bir nevi "ihanet" ettikleri imasında bulunulmuştu. 

"Asla unutamam"

"Asla unutamam"

Haberin detayında Burak Elmas'ın bu olay unutmadığı bildirildi. Elmas, "2001’de Okan’ın Inter’e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden Inter’le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk’la çalışmam" dedi.

Gözler Büyük Kaptan'da

Gözler Büyük Kaptan'da

Okan Buruk ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından gözler ismi geçen bir diğer Galatasaray efsanesi "Büyük Kaptan" lakaplı Bülent Korkmaz'a çevrildi. Burak Elmas, Torrent'le olası bir ayrılık sonrası Bülent Korkmaz'a sıcak bakıyor.

20 yılı aşkın futbolculuk kariyerinin tamamını Galatasaray'da geçiren ve futbolu da sarı kırmızılı forma altında bırakan Korkmaz, Galatasaray'ın gerçek efsanelerinden olarak görülüyor.

Hiç konuşmadı

Hiç konuşmadı

Burak Elmas'ın teklifini büyük bir hevesle beklediği bilinen Bülent Korkmaz şimdiye dek bu konuyla ilgili hiç konuşmadı.

Daha önce Galatasaray'da teknik ekipte bulunmayan Korkmaz'ın teknik direktörlük koltuğuna gelmesi halinde Fatih Terim'den sonra oyuncu olarak bu kadar baskın bir karakter ilk kez Galatasaray'ın hocası olacak.

Açılamadan kapandı

Açılamadan kapandı

Okan Buruk ise son 2 gün içerisinde birçok basın organına açıklamalar yapmış ve göreve hazır olduğunu ancak kulübün halihazırda bir hocası olduğu için daha fazla konuşamayacağını söylemişti.

Buruk'un özellikle, "Kimse Galatasaray'la dalga geçemez" cümlesi Torrent'e üstü kapalı bir eleştiri olarak algılanmıştı.

Ancak Galatasaray'da Okan Buruk defteri açılmadan kapanmışa benziyor.

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