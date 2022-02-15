Açılamadan kapandı

Okan Buruk ise son 2 gün içerisinde birçok basın organına açıklamalar yapmış ve göreve hazır olduğunu ancak kulübün halihazırda bir hocası olduğu için daha fazla konuşamayacağını söylemişti.

Buruk'un özellikle, "Kimse Galatasaray'la dalga geçemez" cümlesi Torrent'e üstü kapalı bir eleştiri olarak algılanmıştı.

Ancak Galatasaray'da Okan Buruk defteri açılmadan kapanmışa benziyor.