Burak Hakkı ceviz hasadına başladı
Ünlü oyuncu Burak Hakkı, uzun süredir organik tarımla ilgileniyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu ve manken Burak Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde yer alan 35 bin metrekarelik arsasına kurduğu çiftliğinde hasada başladı.
15 Ekim 2020, Perşembe 15:25 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Burak Hakkı, uzun süredir organik tarımla ilgileniyor. Burak Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde 35 bin metrekarelik arsaya kurduğu çiftlikte bakla, kayısı, kiraz ve ceviz yetiştiriyor.
Yılın büyük bölümünü ürünleriyle ilgilenerek geçiren oyuncu, önceki gün ceviz hasadı için çiftliğine gitti. Traktörün başına geçen ve hummalı bir şekilde çalışan Burak Hakkı, cevizlerini toplayıp yıkadı.
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