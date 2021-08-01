Burak Hakkı: Oğlum olunca hayatım değişti

Burak Hakkı, TRT2’de ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. 2012’de boşandığı Sema Şimşek’ten Rüzgar adında 13 yaşında bir oğlu bulunan Hakkı “Baba olmak, bana çok büyük sorumluluklar yükledi. Oğlum olduktan sonra arkadaşlarımdan tutun da uyku saatlerime kadar her şey değişti. Kocaman bir delikanlı oldu” dedi.

Çanakkale-Gelibolu’da kurduğu çiftlik ile ilgili de konuşan Hakkı “Oğluma bir şey bırakmak istedim. Böyle bir yatırım yaptım” dedi.