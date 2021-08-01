Burak Hakkı: Oğlum olunca hayatım değişti
Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan Burak Hakkı, babalığın hayatını çok olumlu etkilediğini söyledi: Arkadaşlarımdan tutun da uyku saatlerime kadar her şey değişti. Oğlu doğduktan sonra tarıma merak saran 49 yaşındaki oyuncu, değişen hayatını ve Gelibolu'daki yatırımını da anlattı.
01 Ağustos 2021, Pazar 08:37 Son Güncelleme:
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Burak Hakkı, TRT2’de ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. 2012’de boşandığı Sema Şimşek’ten Rüzgar adında 13 yaşında bir oğlu bulunan Hakkı “Baba olmak, bana çok büyük sorumluluklar yükledi. Oğlum olduktan sonra arkadaşlarımdan tutun da uyku saatlerime kadar her şey değişti. Kocaman bir delikanlı oldu” dedi.
Çanakkale-Gelibolu’da kurduğu çiftlik ile ilgili de konuşan Hakkı “Oğluma bir şey bırakmak istedim. Böyle bir yatırım yaptım” dedi.